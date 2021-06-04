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04 червня 2021, 14:13 107

В Україну хотіли ввезти хімікати, вироблені на російському санкційному заводі - СБУ

04 червня 2021, 14:13 107
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України запобігла спробі ввезення в Україну понад 20 тонн хімікатів метилового ефіру оцтової кислоти, вироблених на російському підприємстві. До цієї компанії рішенням РНБО застосовані економічні та обмежувальні санкції

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області", - встановили оперативники.

Під час перевірки митних документів правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар ділки вже намагалися ввезти в Україну. Він одразу був реекспортований назад до РФ.

Ділки знов спробували ввезти рідину вже нібито від іншого виробника.

Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБО не поширюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі цистерну з хімікатами вилучено.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО 2 квітня ввела санкції.

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