В Україні за добу щеплено від COVID-19 понад 40 тис. людей
40 101 людину щеплено проти COVID-19 за добу 5 червня 2021 року. Одну дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані - 872 людини
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
Протягом доби працювали: 327 мобільних бригад, 418 пунктів щеплення.
Станом на 06 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей, - додають у МОЗ.
Також у МОЗ підсумовують, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплень.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано менше тисячі нових випадків захворювання на COVID-19.
Також стало відомо, що в Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції.
На Полтавщині стартувала масова вакцинація від коронавірусуВсі новини »
05 червня 2021, 11:33ФОПам і приватним клінікам дозволили створювати бригади COVID-вакцинації
04 червня 2021, 16:51У МОЗ розповіли про кількість утилізованих COVID-вакцин
04 червня 2021, 15:32
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти