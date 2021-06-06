В Україні за добу щеплено від COVID-19 понад 40 тис. людей

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40 101 людину щеплено проти COVID-19 за добу 5 червня 2021 року. Одну дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані - 872 людини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Протягом доби працювали: 327 мобільних бригад, 418 пунктів щеплення.

Станом на 06 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 914 людей, - додають у МОЗ.

Також у МОЗ підсумовують, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплень.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано менше тисячі нових випадків захворювання на COVID-19.

Також стало відомо, що в Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції.