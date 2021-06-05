В Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції

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В Україну будуть пропускати жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу, без обов'язкової самоізоляції

Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ, інформує RegioNews.

Зазначається, що списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі. Умовою пропуску є пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо в КПВВ.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час прямування на контрольовану територію, зобов'язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості установки мобільного додатку вони підлягають обсервації. А іноземцям при перетині лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.

Нагадаємо, 3 червня в Україні стартував запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь.