На Полтавщині стартувала масова вакцинація від коронавірусу

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У суботу, 5 червня, у Полтавській області розпочалося масове щеплення від коронавірусної хвороби

Як повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, пункти вакцинації працюють у п'яти містах, пише RegioNews.

За його словами, щеплять тих жителів області, які раніше записалися в додатку "Дія" або до листа очікування в сімейного лікаря.

"Вчасно й без проблем відкрилися 5 тимчасових Центрів вакцинації: у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях. Ми є лідерами серед областей за найбільшою кількістю відкритих таких Центрів", - наголосив Синєгубов.

Він додав, що планується вакцинувати по 1000 людей за зміну в Полтаві й Кременчуці, а в Миргороді, Горішніх Плавнях, Лубнах – по 300.

Голова ОДА наголосив, що за необхідності в області можуть збільшити кількість мобільних бригад.

"У Центрах щеплюватимуть сьогодні й завтра з 09:00 до 18:00. Крім того, триває планова вакцинація пріоритетних груп населення. І з наступного тижня продовжимо ревакцинацію вакциною AstraZeneca", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні.