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06 червня 2021, 10:52 17

В Україні зафіксовано менше тисячі нових випадків захворювання на COVID-19

06 червня 2021, 10:52 17
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Фото з відкритих джерел
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6 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Серед захворілих - 50 дітей та 28 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 994 особи; летальних випадків – 42; одужало – 4 516 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, - йдеться в повідомленні.

За добу протестовано: методом ПЛР – 16 749 особу, методом ІФА – 3 953 особи, експрес-тестами – 11 567 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 214 517 осіб; одужало – 2 093 228 осіб; летальних випадків – 51 182; проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.

Як повідомлялося, Кабмін може послабити в Україні карантинні обмеження. Кабінет Міністрів має усі підстави для того, щоб послабити карантин в Україні, наша держава підійшла до кінця третьої хвилі COVID-19.

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