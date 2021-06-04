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04 червня 2021, 15:32 456

У МОЗ розповіли про кількість утилізованих COVID-вакцин

04 червня 2021, 15:32 456
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 30 травня в Україні утилізували 742 дози вакцини в рамках вакцинації проти COVID-19. Більшість із них становить вакцина Covishield

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Радіо Свобода".

У міністерстві зазначають, що у дану кількість доз входять вакцини, що розбили чи пошкодили, а також ті, що не підлягають використанню. Зокрема серед них:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) - 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;
  • Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) - 12 доз, всі втрачено в Києві;
  • AstraZeneca - 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області та одна в Дніпропетровській.

Прогнозований індикативний показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, прогнозований індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 25%", - повідомили в МОЗ.

Також у міністерстві пояснили, що Covishield містить 10 доз вакцини й на їх використання є лише шість годин. Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах. Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці. AstraZeneca містить 10 доз.

Водночас у МОЗ не змогли відповісти скільки коштів втратили через невикористання цих доз, тому що "інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною".

Нагадаємо, в Україні цими вихідними, 5-6 червня, будуть відкриті Центри масової вакцинації від коронавірусу в десятьох містах.

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