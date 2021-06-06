14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
18:02  07 июня
Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
UA | RU
UA | RU
06 июня 2021, 12:23 109

В Украине за сутки привито от COVID-19 более 40 тыс. человек

06 июня 2021, 12:23 109
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

40 101 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 июня 2021 года. Одну дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

В течение суток работали: 327 мобильных бригад, 418 пунктов прививки.

По состоянию на 06 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек, - добавляют в Минздраве.

Также в Минздраве отмечают, что от начала вакцинальной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 146 664 человека (из них двое людей получили одну дозу за границей). Всего проведено 1 363 264 прививок.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19.

Также стало известно, что в Украине жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции.

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация прививка

На Полтавщине началась массовая вакцинация от коронавируса
05 июня 2021, 11:33
ФОПам и частным клиникам разрешили создавать бригады COVID-вакцинации
04 июня 2021, 16:51
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
04 июня 2021, 15:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram