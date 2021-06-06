В Украине за сутки привито от COVID-19 более 40 тыс. человек

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40 101 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 июня 2021 года. Одну дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

В течение суток работали: 327 мобильных бригад, 418 пунктов прививки.

По состоянию на 06 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек, - добавляют в Минздраве.

Также в Минздраве отмечают, что от начала вакцинальной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 146 664 человека (из них двое людей получили одну дозу за границей). Всего проведено 1 363 264 прививок.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19.

Также стало известно, что в Украине жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции.