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04 червня 2021, 16:51 9

ФОПам і приватним клінікам дозволили створювати бригади COVID-вакцинації

04 червня 2021, 16:51 9
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Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я дозволило приватним клінікам та фізичним особам-підприємцям, які мають ліцензію на медичну практику, утворювати мобільні бригади вакцинації від COVID-19

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

Також вони можуть відкривати пункти вакцинації від коронавірусу.

Для цього необхідно звернутись до підрозділу з охорони здоров’я обласних чи Київської міської держадміністрацій з проханням внести вас до переліку надавачів медичних послуг, залучених до вакцинації від COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в запиті потрібно вказати особу, яка буде відповідати за запис на щеплення та облік залишків вакцин, а також актуальні телефони реєстратур.

Немає опису світлини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у МОЗ розповіли про кількість утилізованих COVID-вакцин

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