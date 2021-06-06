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06 червня 2021, 10:36 29

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку

06 червня 2021, 10:36 29
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У п’яти областях України сьогодні оголошено про пожежну небезпеку

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Гідрометцентр, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі. У Хмельницькому в ніч на 5 червня горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".

Також щодо пожеж на Луганщині: після звіту ТСК Рада пропонує звільнити керівника області.

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