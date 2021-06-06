Спасатели предупреждают о пожарной опасности
В пяти областях Украины сегодня объявлено о пожарной опасности
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, 6 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, В Хмельницком произошел пожар на свалке. В Хмельницком в ночь на 5 июня горела свалка ХКП "Спецкоммунтранс".
Также относительно пожаров на Луганщине: после отчета ВСК Рада предлагает уволить руководителя области.
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