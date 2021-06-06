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06 июня 2021, 10:36 29

Спасатели предупреждают о пожарной опасности

06 июня 2021, 10:36 29
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В пяти областях Украины сегодня объявлено о пожарной опасности

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, 6 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, В Хмельницком произошел пожар на свалке. В Хмельницком в ночь на 5 июня горела свалка ХКП "Спецкоммунтранс".

Также относительно пожаров на Луганщине: после отчета ВСК Рада предлагает уволить руководителя области.

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