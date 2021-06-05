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У Карпатах зафіксували землетрус
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05 червня 2021, 11:58 608

У Карпатах зафіксували землетрус

05 червня 2021, 11:58 608
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Фото з відкритих джерел
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У Карпатах в п'ятницю, 4 червня, поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області було зафіксовано землетрус

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера.

Негативних наслідків землетрус не спричинив. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, у квітні в Румунії стався землетрус, який міг поширитися на територію Одеської області. Також повідомлялося, що у січні у Львові зафіксували землетрус.

Україна Карпати земля ДСНС Івано-Франківська область

 
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