У Карпатах зафіксували землетрус
У Карпатах в п'ятницю, 4 червня, поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області було зафіксовано землетрус
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера.
Негативних наслідків землетрус не спричинив. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Нагадаємо, у квітні в Румунії стався землетрус, який міг поширитися на територію Одеської області. Також повідомлялося, що у січні у Львові зафіксували землетрус.
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