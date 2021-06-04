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04 червня 2021, 13:57 109

Маріуполь затопило: під воду пішли вулиці й будинки

04 червня 2021, 13:57 109
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Фото: mrpl.city
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У Маріуполі в ніч на 4 червня йшов проливний дощ, через що будинки і вулиці залило водою у всіх районах міста

Як повідомило видання mrpl.city, опади затопили квартири в багатоповерхівках, пише RegioNews.

У селищі Ляпіно затопило будинки. В городах і садах стоїть вода. Мешканці приватного сектору попросили допомоги рятувальників.

У Приморському районі міста вода залила 4 поверхи в будинку №9 по проспекту Луніна. У Центральному районі по бульвару Шевченка, 93 залило квартири з 9 по 4 поверхи.

Повідомляється, що в Маріуполі за три години випало більша частина місячної норми опадів. Дощі йтимуть мінімум до кінця доби.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області через засмічення русла р. Гнилокіш та мережі водовідведення сталося підтоплення 23 приватних домогосподарств на 9 вулицях.

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