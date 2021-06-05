На Київщині у пожежі загинула 13-річна дитина

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Про це пише RegioNews, посилаючись на сайт Державної служби надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежа у двоповерховому житловому будинку сталася в ніч на 5 червня.

Після ліквідації вогню рятувальники виявили у будинку тіло дитини. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині сталася пожежа, в результаті якої загинули троє людини: літня жінка і двоє дітей - 2015 і 2017 років народження.