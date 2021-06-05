10:43  05 червня
В Україні майже 2 тисячі нових COVID-випадків
11:58  05 червня
У Карпатах зафіксували землетрус
10:04  05 червня
Окупанти на Донбасі двічі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 червня 2021, 12:37 472

На Київщині у пожежі загинула 13-річна дитина

05 червня 2021, 12:37 472
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У місті Сквира Київської області внаслідок пожежі загинула 13-річна дитина

Про це пише RegioNews, посилаючись на сайт Державної служби надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежа у двоповерховому житловому будинку сталася в ніч на 5 червня.

Після ліквідації вогню рятувальники виявили у будинку тіло дитини. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині сталася пожежа, в результаті якої загинули троє людини: літня жінка і двоє дітей - 2015 і 2017 років народження.

Україна Київ пожежа смерть дитина

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua