На Київщині у пожежі загинула 13-річна дитина
У місті Сквира Київської області внаслідок пожежі загинула 13-річна дитина
Про це пише RegioNews, посилаючись на сайт Державної служби надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що пожежа у двоповерховому житловому будинку сталася в ніч на 5 червня.
Після ліквідації вогню рятувальники виявили у будинку тіло дитини. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, нещодавно на Черкащині сталася пожежа, в результаті якої загинули троє людини: літня жінка і двоє дітей - 2015 і 2017 років народження.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші