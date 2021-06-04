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04 червня 2021, 21:55 1634

Масовий розстріл на Житомирщині: слухання справи відклали

04 червня 2021, 21:55 1634
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Фото: інтернет-видання "Субота"
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Слухання у справі жителя с. Новоселиця Попільнянської ОТГ Анатолія Захаренка, який звинувачується у вбивстві сімох осіб, відклали до 1 липня. Таке рішення прийняла суддівська колегія Богунського суду м. Житомира сьогодні, 4 червня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтернет-видання "Субота".

В ході сьогоднішніх слухань представники потерпілих і захист обвинуваченого ставили питання експертам, а також єдиному, хто залишився в живих з вісьмох учасників АТО, бійців батальйону Нацгвардії ім. ген. Кульчицького, які приїхали 21 травня 2020 року погостювати на водоймі Анатолія Захаренка, Вадиму Федюніну (його допитували близько 2-х годин).

Зокрема, була зруйнована версія Захаренка про те, що одного з його гостей – Віталія Вульчина – вбили його ж друзі пострілом у спину, коли той намагався відібрати у нього (у Захаренка) рушницю. За словами судмедексперта Віталія Зозулі, для цього стрілець повинен був би сидіти на дереві і стріляти вниз, оскільки заряд увійшов в тіло вбитого з боку спини під гострим кутом зверху вниз. Таке поранення також могло бути отримано в той момент, коли Захаренко вирвав з рук Віталія стволи своєї рушниці, за які він вхопився, і той за інерцією нахилився вперед. Раніше Анатолій Захаренко не заперечував, що стріляв у злодія, але запевняв, що натиснув на спусковий гачок випадково, - повідомляє видання.

Крім того, експерти не виключали, що поранення правого плеча, яке отримав Захаренко і яке використовує як виправдання скоєних ним вбивств, він міг би завдати собі сам із застосуванням будь-яких предметів, як, наприклад, довга палиця або мотузка. Водночас експертиза наполягає, що без застосування спеціальних пристроїв Захаренко не міг сам собі завдати такого поранення.

Підтримати рідних і близьких загиблих приїхали близько 70-ти колишніх і чинних бійців батальйону ім.Кульчцкого. Вдови та рідні вбитих прийшли на суд у чорних футболках з портретами загиблих.

Нагадаємо, 22 травня 2020 року на Житомирщині сталося масове вбивство: чоловік розстріляв сімох людей. Рушницю вилучено, чоловіка затримали.

29 травня єдиний виживший після масового вбивства на Житомирщині розповів деталі події. За словами Федюніна, адекватних причин піти на масове вбивство у підозрюваного не було

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