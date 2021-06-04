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04 червня 2021, 11:43 5

Захист Януковича оскаржить рішення суду про заочне слідство

04 червня 2021, 11:43 5
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Фото з відкритих джерел
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Адвокати Віктора Януковича оскаржать рішення Шевченківського районного суду Києва, який дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента у справі про захоплення влади

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення його адвоката Ігоря Федоренка.

"Рішення Шевченківського райсуду Києва про заочне розслідування справи про зміни Конституції щодо Віктора Януковича незаконне і буде оскаржене в найкоротші строки", - написав адвокат.

Нагадаємо, 3 червня Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича. Кримінальне провадження стосується факту захоплення державної влади.

Відомо, що 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Також 12 квітня Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку у справі про державну зраду.

суд Україна захист адвокат Віктор Янукович

 
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