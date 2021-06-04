Смерть Дарини Лук'яненко: суд не захотів відправляти вбивцю на довічне

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Одеський апеляційний суд залишив у силі вирок жителю смт Іванівка, що в Одеській області, Миколі Тарасову, засудженому до 15 років позбавлення волі за вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили у пресслужбі суду, колегія суддів Одеського апеляційного суду розглянула скарги з боку представників потерпілої сторони та прокуратури, які просили скасувати вирок суду першої інстанції й призначити підсудному Тарасову за скоєний злочин довічне ув'язнення.

"Суд ухвалив постанову про відмову в задоволенні поданих апеляцій - вирок Роздільнянського райсуду від 21 січня 2021 року залишено без змін", - сказали в апеляційному суді.

Нагадаємо, на початку року на Одещині вбивцю Дарини Лук’яненко засудили до 15 років позбавлення волі.

Перед цим обвинувачений у вбивстві дитини спробував порізати собі горло прямо в залі суду.

Відомо, що 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко зникла 13 червня 2019 року. Через шість днів її знайшли у вигрібній ямі приватного будинку підсудного, розташованого поруч з місцем, де дівчинка зникла.