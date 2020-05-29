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29 травня 2020, 11:41 24

Масове вбивство на Житомирщині: єдиний свідок розповів деталі події

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29 травня 2020, 11:41 24
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За словами Федюніна, адекватних причин піти на масове вбивство у підозрюваного не було
Фото: Facebook
За словами Федюніна, адекватних причин піти на масове вбивство у підозрюваного не було

Єдиний виживший після риболовлі, яка закінчилася бійнею в Житомирській області, Вадим Федюнін розповів про свою версію подій в день трагедії.

Під час застілля на рибалці в Житомирській області, яке закінчилося бійнею, нібито не було конфлікту, але через 10-20 хвилин після того, як майже всі пішли спати приблизно в 23:30, орендар ставка почав розстрілювати гостей з криками.

Про це повідомив Вадим Федюнін в інтерв'ю "Цензор.нет", передає RegioNews.

Вадим Федюнін, ветеран батальйону імені Кульчицого, єдиний, хто вижив 21 травня, коли в селі Новоселиці Житомирської області місцевий житель Анатолій Захаренко розстріляв 7 осіб - компанію ветеранів та військовослужбовців, які приїхали на риболовлю на ставок.

Він розповів, що всі вони приїхали на риболовлю, випивали, а також, за його словами, "травичку курили всі".

Очевидець каже, що орендар Анатолій Захаренко "коли вип'є - хвалько".

За його словами, адекватних причин піти на масове вбивство у підозрюваного не було: "Може, "білка" у нього, я не знаю. Ніяких розумних причин бути не може. Він убив людей, які йому багато років допомагали. Ось як це пояснити? Я не знаю, насправді, що там сталося за столом, розумієте?"

"Я прочитав в інтернеті про те, що нам там приписують вимагання, ну, це маячня. ... Я як подивився, яку пургу запускають по всіх каналах, типу, він там за Росію і проти атошников... Було б весело, я б посміхався. У мене вуха завертаються, яку маячню склали", – сказав свідок вбивства.

Один з убитих в останні секунди намагався надоумити стріляв словами: "Толік, що ти робиш, що сталося?" "Коли перші постріли прозвучали, я подумав, максимум, знаєте, перша думка, взяв – посварилися... Я чув, що, начебто, все-таки я чув крик чийсь", - припустив він.

Так як стріляв - професійний мисливець, перезаряджав зброю він за кілька секунд і "завжди цим хвалився". "Тобто, там шансів не було", - додав Федюнін і розповів, що побіг від будиночка в бік села, де йому довго ніхто не відчиняв.

За словами Федюніна, компанія добре знала господаря ставка Захаренко, багато разів їздила до нього на риболовлю. Однак у дружніх стосунках не була.

"Я буду Захаренко байстрюком називати - він вбив тих, хто йому допомагав багато років", - повідомив Федюнін.

За словами Федюніна, зараз він "повинен дожити до суду і дати свідчення".

Раніше повідомлялося, що за даними слідства, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Нагадаємо, у Житомирі 23 травня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.

Правоохоронці провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.


зброя убивство події трагедія Житомирська область
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