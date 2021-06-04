Массовый рассстрел на Житомирщине: слушание дела отложили

Фото: интернет-издание "Суббота"

Слушания по делу жителя с.Новоселица Попельнянской ОТГ Анатолия Захаренко, который обвиняется в убийстве семерых человек, отложили до 1 июля. Такое решение приняла судейская коллегия Богунского суда г. Житомира сегодня, 4 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интернет-издание "Суббота".

В ходе сегодняшних слушаний представители потерпевших и защита обвиняемого задавали вопросы экспертам, а также единственному оставшемуся в живых из восьмерых участников АТО, бойцов батальона Нацгвардии им. ген. Кульчицкого, приехавших 21 мая 2020 года погостить на водоеме Анатолия Захаренко, Вадиму Федюнину (его допрашивали около 2-х часов).

В частности, была разрушена версия Захаренко о том, что одного из его гостей – Виталия Вульчина – убили его же друзья выстрелом в спину, когда тот пытался отобрать у него (у Захаренко) ружье. По словам судмедэксперта Виталия Зозули, для этого стрелявший должен был бы сидеть на дереве и стрелять вниз, поскольку заряд вошел в тело убитого со стороны спины под острым углом сверху вниз. Такое ранение также могло быть получено в тот момент, когда Захаренко вырвал из рук Виталия Вульчина стволы своего ружья, за которые он ухватился, и тот по инерции наклонился вперед. Ранее Анатолий Захаренко не отрицал, что стрелял в Вульчина, но уверял, что нажал на спусковой крючок случайно, - сообщает издание.

Кроме того, эксперты не исключали, что ранение правого плеча, которое получил Захаренко и которое использует как оправдание совершенных им убийств, он мог бы нанести себе сам с применением каких-либо предметов, как, например, длинная палка или веревка. В то же время экспертиза настаивает, что без применения специальных устройств Захаренко не мог сам себе нанести такое ранение.

Поддержать родных и близких погибших приехали около 70-ти бывших и действующих бойцов батальона им.Кульчцкого. Вдовы и родные убитых пришли на суд в черных футболках с портретами погибших.

Напомним, 22 мая 2020 года на Житомирщине произошло массовое убийство: мужчина расстрелял семерых людей. Ружье изъято, мужчину задержали.

29 мая единственный выживший после массового убийства на Житомирщине рассказал детали происшествия. По словам Федюнина, адекватных причин пойти на массовое убийство у подозреваемого не было