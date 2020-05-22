На Житомирщині сталося масове вбивство: чоловік розстріляв сімох людей
В Житомирській області чоловік з мисливської рушниці розстріляв сімох людей. Убивство сталося на тлі конфлікту.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Подія сталася на березі озера неподалік від села Новоселиця Попільнянського району. Там відпочивала компанія киян, які збиралися вже не вперше в тих місцях половити рибу. Всього за даними слідства їх було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.
Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на грунті раптово виникнутих різких неприязних відносин, почав розстрілювати гостей з належного йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ", - повідомив Геращенко.
За словами заступника міністра, спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг утекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.
Підозрюваний у вбивстві 7 чоловік затриманий поліцейськими і перебуває під вартою, він буде направлений на судово-психіатричну експертизу. Рушниця, з якої було здійснено масове вбивство, вилучено.
"Думаю, що суд не буде мати іншого рішення як довічне позбавлення волі для людини позбавив життя сімох", - додав Геращенко.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Київської області встановила відповідального за організацію вбивства добровольця Аміни Окуєвої, ним виявився громадянин Російської Федерації.
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