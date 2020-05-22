09:58  22 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
08:31  22 травня
Загострення в зоні ООС: за добу поранено семеро українських військових, один загинув
UA | RU
UA | RU
22 травня 2020, 10:11 51

На Житомирщині сталося масове вбивство: чоловік розстріляв сімох людей

Читайте также
на русском языке
22 травня 2020, 10:11 51
Читайте также на русском языке
Рушницю вилучено, чоловіка затримали
Фото: Facebook
Рушницю вилучено, чоловіка затримали

В Житомирській області чоловік з мисливської рушниці розстріляв сімох людей. Убивство сталося на тлі конфлікту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Подія сталася на березі озера неподалік від села Новоселиця Попільнянського району. Там відпочивала компанія киян, які збиралися вже не вперше в тих місцях половити рибу. Всього за даними слідства їх було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.

Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на грунті раптово виникнутих різких неприязних відносин, почав розстрілювати гостей з належного йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ", - повідомив Геращенко.

За словами заступника міністра, спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг утекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

Підозрюваний у вбивстві 7 чоловік затриманий поліцейськими і перебуває під вартою, він буде направлений на судово-психіатричну експертизу. Рушниця, з якої було здійснено масове вбивство, вилучено.

"Думаю, що суд не буде мати іншого рішення як довічне позбавлення волі для людини позбавив життя сімох", - додав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Київської області встановила відповідального за організацію вбивства добровольця Аміни Окуєвої, ним виявився громадянин Російської Федерації.


рибалки убивство МВС Житомирська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 травня 2020, 22:07
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »