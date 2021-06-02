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02 червня 2021, 15:08 126

У Краматорську підвищили ціни на проїзд у громадському транспорті

02 червня 2021, 15:08 126
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Фото: krm.gov.ua
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2 червня виконавчий комітет Краматорської міської ради Донецької області затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті

Про це повідомляється на сайті Краматорської міської ради, передає RegioNews.

Згідно із рішенням, проїзд у тролейбусах міста буде коштувати 8 грн, а у маршрутках та автобусах – 10 грн. Рішення набере чинності після публікації у газеті міськради.

У мерії Краматорська зазначають, що підвищення вартості дозволить підвищити зарплати водіїв з 7 тисяч гривень до 12 500.

Крім того, ми ставимо приватним перевізникам конкурсне завдання – оновлення рухомого складу, обладнання техніки GPRS-системами та системами безготівкової оплати проїзду. Тому пропозиція підняти тариф є обґрунтованою”, - йдеться в повідомленні.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко заявив під час засідання, що якби міська рада не підвищила ціни на проїзд, автоперевізники могли не вийти на конкурс і місто могло залишитися без 100 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду.

Також повідомлялося, що у Львові з 27 травня подорожчав проїзд.

транспорт тарифи горсовет Краматорськ проїзд

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