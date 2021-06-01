У Львові завтра лунатимуть сирени: в місті перевірять систему оповіщення

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У середу, 2 червня, у Львові працівники комунальних служб будуть перевіряти роботу системи оповіщення населення, тому мешканців міста попередили, що звучатимуть сирени

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Відомо, що перевірка місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення буде тривати з 14.50 до 14.55.

Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з включенням мобільних і стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен і передачі інформації через телебачення і радіомовлення. Практичні заходи відпрацьовувати не будуть", - йдеться в повідомленні.

В міській раді закликали мешканців міста зберігати спокій. За інформацією мерії, сирени передадут сигнал "Увага всім".

Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні ("UA:Українське радіо”, 103,3 МГц), а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення ("UA:Львів” і "Перший Західний”) та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації”, - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців.