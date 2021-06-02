В Краматорске повысили цены на проезд в общественном транспорте

Фото: krm.gov.ua

2 июня исполнительный комитет Краматорского городского совета Донецкой области утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Об этом сообщается на сайте Краматорского городского совета, передает RegioNews.

Согласно решению, проезд в троллейбусах города будет стоить 8 грн, а в маршрутках и автобусах - 10 грн. Решение вступит в силу после публикации в газете горсовета.

В мэрии Краматорска отмечают, что повышение стоимости позволит повысить зарплаты водителей с 7 тысяч гривен до 12 500.

Кроме того, мы ставим частным перевозчикам конкурсное задание - обновление подвижного состава, оборудование техники GPRS-системами и системами безналичной оплаты проезда. Поэтому предложение поднять тариф обоснованное", - говорится в сообщении.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил во время заседания, что если бы городской совет не повысил цены на проезд, автоперевозчики могли не выйти на конкурс и город мог остаться без 100 единиц техники.

Напомним, ранее власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.

Также сообщалось, что во Львове с 27 мая подорожал проезд.