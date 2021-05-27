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27 травня 2021, 10:38 285

У Львові з 27 травня подорожчав проїзд: скільки доведеться платити

27 травня 2021, 10:38 285
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Фото з відкритих джерел
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У Львові 27 травня набуло чинності рішення Виконавчого комітету міської ради про підняття вартості проїзду у громадському транспорті до 10 гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради.

Там пояснили, що дискусії про підвищення вартості проїзду тривають з березня.

Згідно з розрахунками перевізників економічна вартість проїзду в автобусах становить 14 грн 60 коп., і 12 грн 40 коп. - для електротранспорту.

"Однак, враховуючи можливості мешканців, ухвалили компромісне рішення - 10 грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому вартість проїзду в електротранспорті (тролейбусах та трамваях) буде залежати від способу придбання квитка: у водія коштуватиме 10 грн, у кіоску - 9 грн, через QR-коди, SMS, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay - 8,50 грн.

Раніше проїзд у маршрутках коштував 7 гривень, а в електротранспорті - 6-7 гривень.

Нагадаємо, що дещо раніше у Миколаєві також підвищили вартість проїзду.

Крім цього, у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.

Україна транспорт автобус Львів проїзд

 
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