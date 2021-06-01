У Києві на Володимирському узвозі обмежать рух

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У столиці України до 31 липня частково обмежать рух на Володимирському узвозі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

Причиною цього стало те, що по вказаній вулиці розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Проведення робіт анонсували раніше.

Роботи виконуватимуть на різних ділянках. Під час ремонту рух частково обмежено.

Нагадаємо, що в Україні з 1 червня обмежили рух вантажівок. Заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.