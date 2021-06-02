На Луганщині СБУ викрила незаконну схему завищення тарифів на теплопостачання

Фото: СБУ

В Луганській області Служба безпеки України викрила незаконну схему штучного завищення цін на теплопостачання для одного з міст. Через такі дії втрати бюджету склали майже 5 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протягом 2018-2020 років школи, лікарні, ДЮСШ та інші заклади соціальної інфраструктури міста отримували платіжки за опалення за значно завищеними тарифами", - повідомили співробітники спецслужби.

За версією слідства, до незаконної схеми причетні держслужбовці та менеджмент комерційної структури. Так, через "погодження" підвищених тарифів, учасники оборудки вивели із бюджету міста, за попередніми оцінками, щонайменше 5 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та в офісах підозрюваних.

Вирішується питання про призначення експертиз для підтвердження завданих громаді збитків і оголошення організаторам про підозру у вчиненні злочину.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області підозрюють колишню працівницю поліції у розголошенні державної таємниці.