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02 червня 2021, 11:16 130

На Луганщині СБУ викрила незаконну схему завищення тарифів на теплопостачання

02 червня 2021, 11:16 130
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Фото: СБУ
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В Луганській області Служба безпеки України викрила незаконну схему штучного завищення цін на теплопостачання для одного з міст. Через такі дії втрати бюджету склали майже 5 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протягом 2018-2020 років школи, лікарні, ДЮСШ та інші заклади соціальної інфраструктури міста отримували платіжки за опалення за значно завищеними тарифами", - повідомили співробітники спецслужби.

За версією слідства, до незаконної схеми причетні держслужбовці та менеджмент комерційної структури. Так, через "погодження" підвищених тарифів, учасники оборудки вивели із бюджету міста, за попередніми оцінками, щонайменше 5 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та в офісах підозрюваних.

Вирішується питання про призначення експертиз для підтвердження завданих громаді збитків і оголошення організаторам про підозру у вчиненні злочину.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області підозрюють колишню працівницю поліції у розголошенні державної таємниці.

СБУ тарифи ціна електрика Луганська область

 
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