Кабінет міністрів призначив нового директора порту "Южний"

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, передає RegioNews.

Сьогодні Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду директора ДП "Морський торговий порт "Южний” Олександра Олійника”, - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що Олійника призначили замість Сергія Ковшара, який продовжить свою роботу у галузі.

Також у відомстві повідомили, що Олександр Олійник з листопада 2019 до серпня 2020 року був виконувачем обов'язки директора державного підприємства "МТП "Южний”. До цього він обіймав посаду директора Маріупольського морського торгового порту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава Мінінфраструктури звільнив директора порту "Південний".