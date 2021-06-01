Зеркаль после увольнения из "Нафтогаза" стала советницей министра энергетики

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Бывшая советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль стала советником министра энергетики Германа Галущенко. В этом качестве она приняла участие во встрече с еврокомиссаром Кадри Симсон

Об этом говорится в пресс-релизе о встрече главы Минэнерго с еврокомиссаром по энергетике, передает RegioNews.

С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось энергетическое партнерство Украины и Евросоюза. Также поднимался вопрос газопровода "Северный поток-2". Симсон подтвердила позицию Еврокомиссии, которая заключается в том, что трубопровод "не выполняет функцию диверсификации поставок газа и в ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".

Как сообщалось 26 мая, Зеркаль уходит из " Нафтогаза". Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

В тот же день стало известно, что Витренко провел кадровые перестановки в "Нафтогазе" и назначил двух советников. Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.