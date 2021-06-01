Зеленський анонсував відкриття в Україні шести центрів неонатального скринінгу

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook, передає RegioNews.

…Важливе значення має діагностика на ранніх етапах можливих рідкісних (орфанних) захворювань. Зокрема спінальної м’язової аміотрофії (СМА), пізнє виявлення якої є головною причиною генетично обумовленої смертності дітей до одного року.

Спільно з Міністерством охорони здоров’я ми напрацювали план, як вивести скринінгові програми на новий рівень. Передусім ми починаємо створення в Україні шести сучасних центрів неонатального скринінгу, які мають забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, з використанням найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій, - написав Володимир Зеленський.