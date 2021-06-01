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01 червня 2021, 16:09 276

Зеленський анонсував відкриття в Україні шести центрів неонатального скринінгу

01 червня 2021, 16:09 276
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення в країні шести сучасних центрів неонатального скринінгу. У них проводитимуть обстеження новонароджених з усіх українських регіонів

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook, передає RegioNews.

…Важливе значення має діагностика на ранніх етапах можливих рідкісних (орфанних) захворювань. Зокрема спінальної м’язової аміотрофії (СМА), пізнє виявлення якої є головною причиною генетично обумовленої смертності дітей до одного року.

Спільно з Міністерством охорони здоров’я ми напрацювали план, як вивести скринінгові програми на новий рівень. Передусім ми починаємо створення в Україні шести сучасних центрів неонатального скринінгу, які мають забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, з використанням найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій, - написав Володимир Зеленський.

Він додав, що загальний бюджет проєкту – близько 550 мільйонів гривень.

Я вніс до Верховної Ради України як невідкладний законопроєкт про зміни до Державного бюджету України на 2021 рік. Ним передбачено передати з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту до Міністерства охорони здоров’я необхідні цьогоріч 300 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу. Далі – підключення інших регіонів. Решта коштів будуть знайдені та перенаправлені Міністерством охорони здоров’я з власних програм, - повідомив президент.

Як повідомлялося, Зеленський вимагає повноцінно запустити "Охматдит". Він прагне цього року повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні.

Володимир Зеленський медицина МОЗ президент діти скринінг

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