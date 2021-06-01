Зеленский анонсировал открытие в Украине шести центров неонатального скрининга

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook, передает RegioNews.

... Важное значение имеет диагностика на ранних этапах возможных редких (орфанных) заболеваний. В частности спинальной мышечной амиотрофии (СМА), позднее выявление которой является главной причиной генетически обусловленной смертности детей до одного года.

Совместно с Министерством здравоохранения мы наработали план, как вывести скрининговые программы на новый уровень. Прежде всего мы начинаем создание в Украине шести современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины с использованием современных лабораторно-диагностических технологий, - написал Владимир Зеленский.