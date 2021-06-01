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01 июня 2021, 16:09 272

Зеленский анонсировал открытие в Украине шести центров неонатального скрининга

01 июня 2021, 16:09 272
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране шести современных центров неонатального скрининга. В них будут проводить обследование новорожденных из всех украинских регионов

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook, передает RegioNews.

... Важное значение имеет диагностика на ранних этапах возможных редких (орфанных) заболеваний. В частности спинальной мышечной амиотрофии (СМА), позднее выявление которой является главной причиной генетически обусловленной смертности детей до одного года.

Совместно с Министерством здравоохранения мы наработали план, как вывести скрининговые программы на новый уровень. Прежде всего мы начинаем создание в Украине шести современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины с использованием современных лабораторно-диагностических технологий, - написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что общий бюджет проекта – около 550 миллионов гривен.

Я внес в Верховную Раду Украины как неотложный законопроект об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2021 год. Им предусмотрено передать из фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта в Министерство Здравоохранения необходимые в этом году 300 миллионов гривен. Эти средства пойдут на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга. Далее-подключение других регионов. Остальные средства будут найдены и приняты Министерством здравоохранения из собственных программ, - сообщил президент.

Как сообщалось, Зеленский требует полноценно запустить "Охматдет". Он стремится в этом году полноценно запустить новый корпус больницы.

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