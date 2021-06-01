У лікарнях не можуть "виписувати" хворих через закриття COVID-відділень - МОЗ

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В Україні відбувається зниження захворюваності на COVID-19 і через брак пацієнтів деякі лікарні згортають COVID-відділення, однак вони не мають права "виписувати" пацієнтів не долікувавши їх

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Нікого не мають "виписувати" не долікувавши через закриття ковідного відділення: хворих пацієнтів мають долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого.

Нагадаємо, в червні ковідне відділення Ужгородської міської клінічної лікарні припинить свою роботу.