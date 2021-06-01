Рада заснувала День пам’яті дітей, загиблих внаслідок агресії РФ

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Верховна Рада під час засідання 1 червня прийняла Постанову “Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”. За відповідний проєкт проголосували 308 нардепів

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Зазначається, на території Донецької, Луганської та інших областей із 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинуло щонайменше 240 дітей,

Верховна Рада встановила в Україні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначатиметься щороку 4 червня”, - йдеться в повідомленні.

Постановою рекомендовано уряду, місцевій владі та органам місцевого самоврядування розробити та затвердити плани вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

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