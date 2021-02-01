Зеленський вимагає повноцінно запустити "Охматдит"

Він прагне цього року повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні

Він прагне цього року повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні

Офіс президента

Про це йшлося на зустрічі із заступником міністра охорони здоровʼя Віктором Ляшком і генеральним директором "Охматдиту" Володимиром Жовніром, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники зустрічі зупинилися на питанні дефіциту і розпорошеності високопрофесійних кадрів, що перешкоджає отриманню необхідної медичної допомоги за принципом "замкнутого циклу", на діючих планувальних рішеннях, які не дозволяють побудувати безпечний внутрішньолікарняний маршрут пацієнта.

Також було обговорено проблеми недостатнього технологічного забезпечення обласних дитячих лікарень і відставання в розвитку технологій, через що лише 14% дитячих лікарень виконує понад 50% операцій високої складності. Главі держави доповіли про реальний стан справ щодо укомплектування нового корпусу лікарні "Охматдит" новітнім обладнанням.

"Охматдит" – це заклад, який має визнання далеко за межами України. Це лідер дитячої медицини, у якому повинні впроваджуватися найкращі новітні практики для лікування дітей. Ми розуміємо, що корпуси лікарні не відповідають сучасним будівельним нормам, а стан деяких відділень близький до аварійного", — голосив Зеленський.

Він додав, що завдання влади цього року – повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні та зробити новий проект подальшого функціонування Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" як єдиного медичного простору, у якому надається медична допомога як вагітним, так і дітям.

Президент зазначив, що Міністерство охорони здоровʼя вже до кінця першого кварталу 2021 року має представити йому на розгляд обґрунтування кількості закладів, які за своєю функціональністю відповідатимуть "Охматдиту" і входити в мережі міжрегіональних дитячих лікувально-діагностичних центрів з багатофункціональною інфраструктурою.

Нагадаємо, влітку 2020 року Зеленський анонсував будівництво в регіонах повністю оснащених лікарень.