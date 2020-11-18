Генпрокурор сподівається на винесення уже цього року вироку по справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова

Справа уже рік як у суді

Справа уже рік як у суді

Фото з відкритих джерел

В Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді сьогодні розпочалося чергове засідання у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова, слухання призначені на 18, 19 і 20 листопада.

Про це написала у своєму Facebook Генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє RegioNews.

Справа про вбивство Кирила Тлявова: 18, 19, ‪20 листопада відбудуться судові засідання. В Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді щойно розпочалось чергове засідання, де будуть досліджуватись письмові докази, - написала Венедіктова.

Генпрокурор зазначає, що справа про загибель 5-річного малюка від кулі під час поліцейських розваг зі зброєю скоро рік, як пішла до суду. За цей час вже відбулося 18 засідань, де були розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиці та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів та додатки, висновки судових експертиз.

На початку 2020 року ще будучи т.в.о. Директора ДБР я зустрічалась із бабусею Кирила. Вже в Офісі Генпрокурора тримаю на контролі публічне обвинувачення у цій справі, - зазначила посадовиця.

Вона додала, що обвинувачений у вбивстві через необережність колишній поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави. Строк дії запобіжного заходу востаннє продовжено на 60 діб ухвалою суду від 16 жовтня 2020 року. Інспектор та цивільний, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, були звільнені з-під варти після внесення застави з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній перебуває під наглядом матері.

Справа про вбивство Кирила Тлявова: 18, 19, ‪20 листопада‬ відбудуться судові засідання В Переяслав-Хмельницькому... Posted by Ірина Венедіктова on Wednesday, November 18, 2020

Генпрокурор висловила сподівання, що "пандемія та інші обставини не завадять вже цього року ухвалити справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у червні у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з'явилися нові деталі.