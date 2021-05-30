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Злочинця, який втік у п'ятницю з суду під Києвом, спіймали
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30 травня 2021, 16:03 692

Злочинця, який втік у п'ятницю з суду під Києвом, спіймали

30 травня 2021, 16:03 692
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Фото поліції Києва
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На території Києва та Київської області була ведена спеціальна поліцейська операція для розшуку і затримання злочинця, який втік просто із зали суду. Сьогодні правопорушника затримано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські повідомляють, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду. Відразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київщини.

За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню злочинця.

Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій, - повідомив Андрій Крищенко.

Як повідомлялося, 28 травня на Київщині із судової зали втік злочинець, поліцейські проводять спецоперацію. У Київській області поліція розшукує злочинця, який втік із зали суду.

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