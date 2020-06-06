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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 14:42 9

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з'явилися нові деталі

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06 червня 2020, 14:42 9
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Раніше двох підозрюваних суд відпустив з-під варти
Фото: Facebook
Раніше двох підозрюваних суд відпустив з-під варти

Чергове судове засідання у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому відбудеться 18 та ‪19 червня 2020 року, в ході якого заплановано дослідити протоколи слідчих експериментів.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, передає RegioNews.

Наступне судове засідання призначено на 18 та ‪19 червня 2020 року. В їх ході заплановано, зокрема, дослідити протоколи слідчих експериментів. Також прокурором підготовлено клопотання про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених", - сказала вона.

Відомо, що прокурори будуть клопотати про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених.

Венедіктова зазначила, що під час інциденту із загибеллю дитини поліцейські здійснили понад 10 пострілів в бік громадського місця, де був Тлявов.

Нагадаємо, раніше двох підозрюваних суд відпустив з-під варти. Вийшли на волю колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей. Під вартою залишається колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний, син Петровця, знаходиться під особистим зобов'язанням.


суд Офіс генпрокурора убивство Кирило Тлявов
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