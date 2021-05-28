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28 травня 2021, 15:30 1245

На Сумщині "чорні лісоруби” вбили свідка незаконної вирубки дерев

28 травня 2021, 15:30 1245
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Фото: gp.gov.ua
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У Сумській області затримали трьох місцевих мешканців за підозрою у вбивстві свідка незаконної вирубки дерев

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, троє місцевих мешканців у березні 2021 року незаконно зрубали 62 дерева в прибережній захисній смузі річки Івотка.

Перевозити зрубані без дозволу дерева їм допомагав ще один місцевий житель. Коли його зупинили працівники поліції, він дав свідчення, хто саме найняв його для перевезення деревини.

Після цього підозрювані вивезли чоловіка за місто, щоб переконати не співпрацювати з правоохоронцями. Під час розмови один з них дістав із багажника авто сокиру, якою тричі вдарив потерпілого. Чоловік помер на місці події. Тіло загиблого закопали в лісосмузі”, - йдеться в повідомленні.

Обставини зникнення чоловіка та зловмисників, причетних до його вбивства працівники поліції змогли встановити лише через місяць.

Повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України). Окрім того, одному з них інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), а двом іншим - приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України)”, - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області викрили масштабну схему розкрадання лісу.

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