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На Донбасі бойовики сьогодні двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил
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30 травня 2021, 18:10 11

На Донбасі бойовики сьогодні двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил

30 травня 2021, 18:10 11
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Протягом поточної доби, 30 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї, - повідомляють у штабі.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, Уряд спростив правила перетину авто через КПВВ з ОРДЛО та Кримом.

Також повідомлялося, що у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО.

Донбас ООС обстріли бойовики ОРДЛО окупанти

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