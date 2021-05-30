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Від початку доби в зоні ООС на Донбасі затишшя
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30 травня 2021, 10:13 25

Від початку доби в зоні ООС на Донбасі затишшя

30 травня 2021, 10:13 25
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 7 годину ранку, 30 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, за минулу добу – 6 порушень «тиші»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Збройні формування Російської Федерації ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 29 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів. У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали, - йдеться в повідомленні штабу.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Як повідомлялося, з окупованого Донбасу, перейшовши мінне поле, втекла 16-річна дівчина. Мешканка Горлівки самостійно перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке, де розташовані Збройні сили України.

Також у ТКГ шукатимуть заміну Мінську для переговорів щодо Донбасу. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі.

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