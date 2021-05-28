З окупованого Донбасу, перейшовши мінне поле, втекла 16-річна дівчина

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Мешканка Горлівки самостійно перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке, де розташовані Збройні сили України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

Вчора близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої "ДНР" вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у м. Горлівка", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що дівчина, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Зі слів дівчини, вона хоче жити на території неокупованої України й має родичів на Західній Україні.

Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи", - повідомили правоохоронці.

До встановлення всіх обставин вона перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”. Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.