12:53  28 травня
У Києві 29 травня запрацює великий центр COVID-вакцинації
09:41  28 травня
У Кривому Розі з вікна випав школяр: дитина розбилася на смерть
08:29  28 травня
У зоні ООС з початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші", є поранений
UA | RU
UA | RU
28 травня 2021, 12:54 1741

З окупованого Донбасу, перейшовши мінне поле, втекла 16-річна дівчина

28 травня 2021, 12:54 1741
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мешканка Горлівки самостійно перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке, де розташовані Збройні сили України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

Вчора близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої "ДНР" вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у м. Горлівка", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що дівчина, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Зі слів дівчини, вона хоче жити на території неокупованої України й має родичів на Західній Україні.

Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи", - повідомили правоохоронці.

До встановлення всіх обставин вона перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”. Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

війна окупанти ЗСУ ДНР діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram