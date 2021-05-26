Уряд спростив правила перетину авто через КПВВ з ОРДЛО та Кримом

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Кабінет міністрів на засіданні 26 травня схвалив проєкт постанови, який дозволяє мешканцями окупованих територій при втраті реєстраційного документа на авто, перетнути лінію розмежування на підставі копії реєстраційної картки

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Так, згідно з документом постанови, у разі втрати або пошкодження реєстраційного документа на автівку жителі окупованого Донбасу або Криму можуть один раз перетнути КПВВ на підставі копії реєстраційної картки.

Зазначається, що така копія видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації або проживання особи.

Нагадаємо, раніше на КПВВ у Станиці Луганській почали безкоштовно тестувати мешканців ОРДЛО.