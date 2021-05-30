10:45  30 мая
В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 втрое больше людей, чем заболело
16:03  30 мая
Преступника, который сбежал в пятницу из суда под Киевом, поймали
18:10  30 мая
На Донбассе боевики сегодня дважды обстреливали позиции Объединенных сил
UA | RU
UA | RU
30 мая 2021, 18:10 6

На Донбассе боевики сегодня дважды обстреливали позиции Объединенных сил

30 мая 2021, 18:10 6
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

За текущие сутки, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, - сообщают в штабе.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Используя координационный механизм, Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, Правительство упростило правила пересечения авто через КПВВ с ОРДЛО и Крымом.

Также сообщалось, что в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО.

Донбасс ООС обстрелы боевики ОРДЛО оккупанты

С начала суток в зоне ООС на Донбассе затишье
30 мая 2021, 10:13
Из оккупированного Донбасса, перейдя минное поле, сбежала 16-летняя девушка
28 мая 2021, 12:54
В Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили ветераны войны на Донбассе
25 мая 2021, 16:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram