На Донбассе боевики сегодня дважды обстреливали позиции Объединенных сил
За текущие сутки, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, - сообщают в штабе.
В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Используя координационный механизм, Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, Правительство упростило правила пересечения авто через КПВВ с ОРДЛО и Крымом.
Также сообщалось, что в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО.