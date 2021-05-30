На Донбассе боевики сегодня дважды обстреливали позиции Объединенных сил

За текущие сутки, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неподалеку населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия, - сообщают в штабе.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Используя координационный механизм, Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, Правительство упростило правила пересечения авто через КПВВ с ОРДЛО и Крымом.

Также сообщалось, что в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО.