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30 мая 2021, 16:03 670

Преступника, который сбежал в пятницу из суда под Киевом, поймали

30 мая 2021, 16:03 670
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Фото полиции Киева
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На территории Киева и Киевской области была ведена специальная полицейская операция для розыска и задержания преступника, сбежавшего прямо из зала суда. Сегодня правонарушитель задержан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские сообщают, что мужчина совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевщины.

По словам руководителя столичного главка Андрея Крищенко, на территории столицы и области была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию преступника.

Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий, - сообщил Андрей Крищенко.

Как сообщалось, 28 мая на Киевщине из судебного зала сбежал преступник, полицейские проводят спецоперацию. В Киевской области полиция разыскивает преступника, сбежавшего из зала суда.

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