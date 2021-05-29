На Луганщині викрили бойовика, який розчарувався у терористах

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Правоохоронці викрили мешканця Луганської області, який брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР", але згодом розчарувався в ідеях бойовиків та покинув їх лави

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Луганщини.

Так, 24-річний мешканець м. Сєвєродонецьк розповів правоохоронцям, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ.

Як зазначив затриманий, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків - "Брянка СССР".

За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 тис. російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави та поїхав на заробітки до РФ, а після повернувся до рідного міста Сєвєродонецьк.

Зазначається, що слідчі завершують досудове слідство в рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження і незабаром спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами справи.

Раніше повідомлялось, що контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України.