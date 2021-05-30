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30 травня 2021, 11:03 119

Помер 44-річний посол України в Таїланді

30 травня 2021, 11:03 119
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Фото з відкритих джерел
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Минулої ночі помер Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта

Про це повідомили в МЗС України, передає RegioNews.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта, - повідомляють в міністерстві.

У МЗС проінформували, що посол помер 30 травня на 45-му році життя, й висловили глибокі співчуття родині та близьким померлого у зв’язку з цією непоправною втратою.

За даними МЗС, Андрій Бешта з листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Таїланді, а з 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року.

Працював у Департаменті ООН та інших міжнародних організаціях МЗС України.

У листопаді 2015 року призначений Президентом на посаду посла України в Королівстві Таїланд, прибув до Бангкоку у січні 2016 року.

Як повідомлялося, 28 травня у Єгипті під час дайвінгу помер екс-глава Служби зовнішньої розвідки Гвоздь.

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