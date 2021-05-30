Умер 44-летний посол Украины в Таиланде

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в МИД Украины, передает RegioNews.

С глубокой грустью извещаем, что 30 мая на 45-м году жизни отошел в вечность Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта, - сообщают в министерстве.

В МИД проинформировали, что посол умер 30 мая на 45-м году жизни, и выразили глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой утратой.

По данным МИД, Андрей Бешта с ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Таиланде, а с 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года.

Работал в Департаменте ООН и других международных организациях МИД Украины.

В ноябре 2015 года назначен Президентом на должность посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.

Как сообщалось, 28 мая в Египте во время дайвинга скончался экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь.