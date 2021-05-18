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У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом
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18 травня 2021, 11:13 8

У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом

18 травня 2021, 11:13 8
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр МЗС Молдови Ауреліу Чокой вважають, що ситуація з колишнім суддею Чаусом у жодному разі не має бути використана третьою стороною, а саме - Російською Федерацією, для того, щоб розсварити та розгойдати партнерство України з Молдовою

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 18 травня, передає RegioNews.

Ми вчора з молдовським колегою були одностайні у тому, що ситуація з суддею Чаусом у жодному разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме - Російською Федерацією, для того, щоб розсварити Україну з Молдовою і створити напругу у наших відносинах”, - розповів Кулеба.

Він запевнив, що Україна буде протистояти гібридним атакам РФ на українсько-молдовські відносини.

Також міністр зазначив, що візит голови МЗС Молдови до Києва збігся з оприлюдненням колишнім суддею Чаусом відеозапису.

Нагадаємо, 17 травня колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.

РФ конфлікт МЗС Дмитро Кулеба суддя Чаус

 
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