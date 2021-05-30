С начала суток в зоне ООС на Донбассе затишье

Фото из открытых источников

По состоянию на 7 часов утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, за минувшие сутки - 6 нарушений " тишины»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Неподалёку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали, - говорится в сообщении штаба.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Как сообщалось, из оккупированного Донбасса, перейдя минное поле, сбежала 16-летняя девушка. Жительница Горловки самостоятельно пересекла минные поля и пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое, где расположены вооруженные силы Украины.

Также в ТКГ будут искать замену Минску для переговоров по Донбассу. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе.