Бойовики обстріляли з ракетного комплексу селище на Донбасі
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
Противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих в наслідок обстрілу немає", - йдеться у повідомленні.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Нагадаємо, 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.