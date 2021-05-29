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Бойовики обстріляли з ракетного комплексу селище на Донбасі
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29 травня 2021, 18:13 224

Бойовики обстріляли з ракетного комплексу селище на Донбасі

29 травня 2021, 18:13 224
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Фото: з відкритих джерел
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В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих в наслідок обстрілу немає", - йдеться у повідомленні.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 28 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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