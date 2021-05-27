У ТКГ шукатимуть заміну Мінську для переговорів щодо Донбасу

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Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі

Про це він сказав в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

"Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком", - сказав він.

За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що переговори ТГК можуть перенести у Польщу.