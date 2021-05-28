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28 травня 2021, 10:43 647

Стало відомо ім'я військового, який напередодні загинув на Донбасі

28 травня 2021, 10:43 647
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Фото з відкритих джерел
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Від кулі снайпера на Донбасі 27 травня помер майор Максим Польовий, який був заступником командира 15 батальйону 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що польовий народився в 1984 році в селищі Наркевичі Волочиського району Хмельницької області. Воював з 2014 року, пройшов бої за Дебальцеве. Був поранений під час артилерійського обстрілу вогневої позиції поблизу смт Станиця Луганська.

У Максима Польового залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, що Польовий загинув внаслідок обстрілу в напрямку населеного пункту Новотошківське. Він отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Донбас Україна війна Луганщина окупанти

 
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